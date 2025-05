Spuntano vari adattatori per la modalità mouse di Nintendo Switch 2

La modalità mouse di Nintendo Switch 2 è sicuramente una funzionalità dotata di un grande potenziale, ma a occhio sembra un pochino scomoda: è per questo motivo che diversi utenti e alcuni produttori stanno realizzando vari adattatori.

Similmente a quanto accaduto negli anni con i Wii-mote, questi oggetti sono pensati per migliorare l'ergonomia dei Joy-Con in quel preciso contesto, ovverosia quando li si impugna di lato per simulare il funzionamento di un mouse all'interno delle applicazioni che supportano tale meccanismo.

Qualcosa del genere è già in vendita su Amazon, sebbene soltanto negli Stati Uniti, come si vede dall'immagine qui sopra: un paio di "contenitori" in cui collocare i Joy-Con per poter godere di una presa più confortevole e precisa.

Dove non sono arrivate le aziende, tuttavia, ci hanno pensato gli utenti: qualcuno munito di stampante 3D non ci ha messo molto a inventarsi soluzioni anche piuttosto fantasiose per risolvere il problema dell'ergonomia dei controller di Nintendo Switch 2 in modalità mouse.