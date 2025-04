Il nuovo teaser di Nintendo Switch 2 conferma la modalità mouse per i Joy-Con?

Il nuovo teaser di Nintendo Switch 2 pubblicato sull'app Nintendo Today! sembrerebbe confermare la modalità mouse per i Joy-Con, visto che uno dei due controller nell'immagine finale è collocato in verticale.

Chiaramente non avrebbe alcun senso posizionare un Joy-Con in quella maniera, con la zona del connettore rivolta verso il basso, se non per ribadire una funzionalità di cui si è parlato molto ma che Nintendo non ha ancora annunciato ufficialmente.

L'idea è che i controller della nuova console possano utilizzare i propri sensori per mimare appunto il funzionamento di un mouse e offrire in questo modo delle opzioni alternative per i comandi, da utilizzare anche e soprattutto con strategici e gestionali.

A questo punto è questione di ore prima di scoprire come stanno davvero le cose: lo speciale Nintendo Direct dedicato a Switch 2 verrà trasmesso domani, 2 aprile, a partire dalle 15.00 e potrete ovviamente seguirlo in diretta qui su Multiplayer.it.