Android 16 potrebbe "rubare" una funzione di iOS per diventare più sicuro

Android 16 potrebbe introdurre una nuova funzione di sicurezza: i l riavvio automatico in caso di inattività prolungata . Si tratta di un meccanismo, giù presente in iOS 18 e GrapheneOS, pensato per proteggere i dati sensibili e la privacy.

Riavvio automatico: una barriera contro l'accesso non autorizzato

L'indiscrezione giunge da un'analisi approfondita dell'app Google Play Services, versione 25.11.34, condotta da Android Authority. Una stringa di codice rivela la possibile implementazione di una funzione che riavvia il dispositivo dopo tre giorni di inattività: "Restarts device if it remains locked for 3 days". L'integrazione di tale meccanismo nel Programma di protezione avanzata di Android, dedicato a utenti ad alto rischio, suggerisce una forte attenzione alla sicurezza.

Il riavvio automatico forza il passaggio dallo stato AFU (After First Unlock) allo stato BFU (Before First Unlock), rendendo inaccessibili le chiavi crittografiche e ostacolando l'estrazione dei dati. L'adozione del riavvio automatico da parte di Android 16 si inserirebbe in un contesto in cui la sicurezza dei dati mobili assume un'importanza sempre maggiore. GrapheneOS, con la sua opzione di auto-reboot configurabile, ha aperto la strada a questa funzionalità, seguita da Apple con iOS 18. L'impatto di tale misura si è già fatto sentire negli Stati Uniti, dove le forze dell'ordine hanno incontrato difficoltà nell'accedere a dispositivi riavviati.

La scelta di Google di integrare il riavvio automatico in Android 16 denota una crescente consapevolezza dell'importanza della protezione dei dati. In un'era in cui le informazioni personali sono sempre più vulnerabili, tale funzionalità rappresenta un valido strumento per contrastare l'accesso non autorizzato e tutelare la privacy degli utenti.

Voi che cosa ne pensate? Attivereste questa funzione su Android? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto una nuova funzione aumenterà la durata della batteria dei Google Pixel.