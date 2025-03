Gli aggiornamenti live di Android 16 arrivano su Google Maps

Le notifiche vengono mostrate come "chip" nella barra di stato e occupano una posizione di rilievo nel pannello delle notifiche, rendendole difficili da ignorare. Google Maps è una delle prime app a supportare gli Aggiornamenti Live, mostrando informazioni di navigazione come il tempo fino alla prossima svolta e l'orario di arrivo previsto.

Con l'uscita della beta 2.1 di Android 16, Google ha introdotto parzialmente la funzionalità Aggiornamenti Live , annunciata a gennaio. Questa funzione permette di visualizzare notifiche in modo prominente nella barra di stato, nel pannello delle notifiche, nella schermata di blocco e nell'always-on display.

Come funzionano gli aggiornamenti live di Google Maps

Il chip di Google Maps nella barra di stato utilizza l'icona di navigazione standard e il colore di sfondo verde tipico dell'app. Toccando il chip, la notifica si apre come un pannello heads-up, consentendo di visualizzare le informazioni senza dover abbassare l'intero pannello delle notifiche.

Il tempo stimato di arrivo (o il tempo che manca alla svolta successiva) appare nella barra di stato (fonte: Android Authority)

Google Maps può mostrare non solo il tempo fino alla prossima svolta, ma anche l'ETA nel suo chip della barra di stato. Potenzialmente potrebbe anche mostrare altre informazioni di navigazione passo-passo. Android 16 taglierà però il testo nei chip della barra di stato se è troppo lungo, quindi è improbabile che Maps mostri informazioni dettagliate nel chip.

Al momento, la funzione Aggiornamenti Live è comunque disponibile solo parzialmente. Nell'always-on display, le notifiche vengono compresse e non mostrate per intero come dimostrato da Google a gennaio. È probabile che questa funzionalità venga implementata completamente nella prossima beta di Android.

