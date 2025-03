Suikoden 1&2 HD Remaster, gli autori ci raccontano la rinascita di due JRPG iconici

Abbia recentemente recensito la remaster , che ammoderna visivamente i due titoli, offre una nuova localizzazione italiana (inedita per il primo titolo, riscritta per il secondo) e vari ritocchi al gameplay: un ottimo mix tra passato e presente , adatto a chi vuole scoprire o riscoprire Suikoden. Ma com'è andata la lunga lavorazione di questa compilation tanto attesa? Lo abbiamo chiesto direttamente al producer Rui Naito .

Per molti giocatori, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sarà la prima volta nell'universo di Suikoden... e quanto li invidiamo. All'epoca - parliamo della seconda metà degli anni '90 - i due JRPG targati Konami si ergevano spanne sopra la concorrenza e possiamo dire che, dopo tutto questo tempo, rimangono titoli iconici, tra i migliori esponenti in assoluto del genere , soprattutto Suikoden II che molti considerano molto semplicemente un picco mai raggiunto sotto diversi aspetti.

A tu per tu con il producer Rui Naito

Sono passati molti anni dall'uscita di Suikoden e Suikoden 2: come mai avete deciso che fosse proprio ora il momento di rilanciarli con una remaster?

Rui Naito: Suikoden ha sempre avuto una base di appassionati che hanno chiesto per anni di rigiocare questi titoli sulle piattaforme contemporanee. Abbiamo creduto fosse importante offrire loro l'opportunità di giocare Suikoden I e II con una nuova veste grafica e varie migliorie al gameplay, specialmente nei confronti dei fan di lunga data e dei nuovi giocatori che non hanno mai potuto vivere queste avventure.

Una scena iconica di Suikoden II in versione rimasterizzata

Se questa compilation avrà successo, rivedremo anche gli altri titoli della serie, magari rimasterizzati uno per uno?

Spesso ci chiedono le remaster dei vari capitoli. Noi siamo sempre attenti alle richieste dei fan, ma per il momento ci stiamo concentrando sui primi passi di un vero e proprio rilancio, cominciando proprio con la remaster di Suikoden I e II. Il secondo passo sarà aumentare il numero dei fan di Suikoden. Per riuscirci stiamo pensando a nuove occasioni per far conoscere meglio questo universo anche a chi mastica poco i videogiochi [Naito si riferisce probabilmente a un anime e a un titolo mobile annuncianti di recente, ndr].

Potete spiegare la decisione di ridisegnare solo gli scenari e gli incantesimi, lasciando intatti gli sprite originali? Come mai non avete ridisegnato anche quelli?

Abbiamo voluto soprattutto ricreare fedelmente l'esperienza originale, apportando cambiamenti sottili dove necessario. Così abbiamo migliorato l'interfaccia e alcuni aspetti della grafica, pur mantenendo un equilibrio con le sensazioni classiche che i fan ricordano con affetto. Abbiamo valutato attentamente ogni cambiamento, assicurandoci di restare fedeli allo spirito dei titoli originali.

Gli scenari della Remaster sono stati completamente ridisegnati

Quali sono le caratteristiche che rendono Suikoden I e II ancora oggi dei JRPG competitivi nonostante la concorrenza odierna?

Credo che Suikoden abbia avuto un impatto enorme sul genere GDR, in particolare per ciò che concerne la narrativa e il reclutamento dei personaggi. È stato soprattutto uno dei pochi giochi dell'epoca a trattare il conflitto sul piano umano. Inoltre, l'idea di reclutare tantissimi personaggi diversi, dirigendo un quartier generale in cui potessero crescere, ha ispirato tantissimi GDR successivi. Penso anche che la trama coinvolgente e gli intrighi politici abbiano dimostrato che i GDR giapponesi possono esplorare argomenti più adulti in cui i giocatori possano riconoscersi.

Ci sono delle funzionalità o delle caratteristiche di cui andate particolarmente fieri in questa remaster?

Abbiamo lavorato molto all'approccio dei giocatori moderni senza snaturare il fascino dei titoli originali. I nostri artisti hanno aggiornato la grafica in modo che risaltasse la pixel art classica; in più, abbiamo apportato diversi miglioramenti alla qualità della vita, implementando il combattimento automatico e la velocità doppia. Abbiamo anche modernizzato gli effetti sonori e rivisto la localizzazione, affinando l'esperienza pur restando nei confini della nostra visione originale.

Un romantico tramonto nel mondo di Suikoden 1&2 HD Remaster

Se e quanto ha contribuito il creatore della serie - il maestro Yoshitaka Murayama - alla lavorazione di questa remaster prima della sua dipartita lo scorso anno?

Anche se Murayama non è stato coinvolto nella lavorazione della Remaster, io per primo ho ripassato Suikoden I e II con i materiali lasciatici dagli sviluppatori dell'epoca, incluso il signor Murayama. Non erano contenuti digitali, ma cartacei, spesso appunti scritti a mano, e con queste informazioni preziose abbiamo sviluppato una Remaster fedele all'originale.

Se questa remaster dovesse avere successo, prenderete in considerazione l'idea di sviluppare nuovi Suikoden in futuro? Il mondo di Suikoden è ricco di storie che devono essere ancora raccontate. Anche se per il momento siamo concentrati sulla Remaster, vogliamo sempre omaggiare l'eredità della serie in modo significativo: questo non significa che sia facile tornare alla storia principale della serie o esplorare la possibilità di nuovi spin-off... ma è qualcosa a cui pensiamo spesso.

Credete che la serie debba restare ancorata alle sue radici classiche (combattimenti a turni, incontri casuali e così via) o pensate che dovrebbe ammodernarsi seguendo l'esempio di altri GDR famosi?

La nostra Remaster in alta risoluzione ripropone i titoli originali, ma credo che ci siano alcune cose su cui potremmo lavorare in futuro. Per il momento, però, non è una domanda a cui posso rispondere con chiarezza.