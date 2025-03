AMD FSR 4 è stato sviluppato in collaborazione con Sony PlayStation

AMD ha riferito in maniera diretta che la nuova tecnologia di upscaling FSR 4 che sarà legata alle schede video della compagnia è stata sviluppata in collaborazione con Sony PlayStation, attraverso un nuovo progetto portato avanti insieme dalle compagnie.

La questione è stata riferita in un messaggio pubblicato da AMD su X e visibile qui sotto, in cui la compagnia produttrice di hardware ha svelato chiaramente come lo sviluppo di FSR 4 sia avvenuto in collaborazione con l'azienda nipponica, probabilmente legandosi anche agli studi effettuati per PSSR.

Ricordiamo infatti che PS5 Pro è stata lanciata con un nuovo sistema di upscaling proprietario chiamato PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ovvero un altro dei sistemi che consentono un upscaling attraverso intelligenza artificiale, e questo sistema potrebbe essere in qualche modo collegato agli studi effettuati per AMD FSR 4.