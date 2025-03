YouTube lancia Premium Lite negli Stati Uniti: meno pubblicità a un prezzo più accessibile

Tuttavia, ci sono delle limitazioni importanti: Premium Lite non include YouTube Music , né le funzionalità di download offline o riproduzione in background, disponibili solo nel piano Premium completo. Questo significa che se vuoi ascoltare musica senza pubblicità su YouTube, dovrai comunque sottoscrivere l'abbonamento standard.

Un’espansione graduale a livello globale

Oltre agli Stati Uniti, YouTube ha confermato che Premium Lite sarà presto disponibile anche in Thailandia, Germania e Australia, mercati in cui il servizio era stato già testato in precedenza. L'azienda ha inoltre dichiarato che il piano sarà esteso ad altri paesi nel corso del 2025, rendendolo una soluzione più accessibile per chi vuole eliminare le pubblicità senza pagare il prezzo pieno di YouTube Premium.

Premium Lite

L'abbonamento Premium Lite non è una novità assoluta: YouTube lo sta sperimentando da diversi anni in mercati selezionati, con i primi test che risalgono al 2021. Tuttavia, fino ad oggi, non era mai stato lanciato su larga scala.