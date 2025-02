YouTube Premium Lite potrebbe tornare: sarà una versione economica dell'abbonamento, con un po' di pubblicità

Secondo quanto riportato da Bloomberg, YouTube Premium Lite sarebbe in arrivo negli Stati Uniti, in Australia, Germania e Thailandia. Questo nuovo livello di abbonamento "si rivolgerà agli spettatori che desiderano principalmente guardare programmi diversi dai video musicali", afferma Bloomberg. La testata giornalistica non ha specificato quale potrebbe essere il prezzo del servizio.

YouTube ha già testato una versione senza pubblicità di un livello chiamato Premium Lite in alcuni paesi europei a partire dal 2021, prima di abbandonare il piano nel 2023. Ma la società ha confermato a The Verge a ottobre che stava testando una "versione diversa" di Premium Lite, e almeno un utente ha riferito che la nuova versione aveva pubblicità limitata. Tale utente ha visto che il prezzo di Premium Lite era di 8,99 dollari australiani al mese (contro i 16,99 dollari australiani per il normale YouTube Premium).