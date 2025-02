Spotify Premium mostra annunci agli abbonati: indagine in corso

Negli ultimi giorni, diversi utenti Spotify Premium hanno segnalato la comparsa di annunci pubblicitari durante l'ascolto , un problema anomalo considerando che l'abbonamento rimuove proprio questo tipo di interruzioni. La piattaforma ha confermato di aver avviato un'indagine interna per comprendere le cause di questo malfunzionamento.

Raccolta di dati per risolvere il problema

Spotify ha chiesto agli utenti colpiti di fornire alcuni dettagli per facilitare l'indagine, tra cui:

Marca, modello e versione del sistema operativo del dispositivo utilizzato.

del dispositivo utilizzato. Versione dell'app o, in alternativa, specificare se si sta usando il Web Player.

o, in alternativa, specificare se si sta usando il Web Player. Tipo di pubblicità ricevuta , per capire se si tratta di un bug tecnico o di un cambiamento imprevisto nella piattaforma.

, per capire se si tratta di un bug tecnico o di un cambiamento imprevisto nella piattaforma. Test di risoluzione già provati , come logout/login, svuotamento cache, reinstallazione dell'app o utilizzo di un altro dispositivo.

, come logout/login, svuotamento cache, reinstallazione dell'app o utilizzo di un altro dispositivo. Se possibile, fornire un video dimostrativo del problema per aiutare il team tecnico a identificare più velocemente l'origine dell'errore.

L'azienda ha assicurato che sta raccogliendo quante più informazioni possibili e che aggiornerà gli utenti non appena ci saranno novità sulla risoluzione del problema. Gli abbonati interessati possono iscriversi al thread ufficiale nella Community di Spotify per ricevere aggiornamenti in tempo reale.