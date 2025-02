Lo State of Play mostrerà sicuramente giochi di Sony, ma ci saranno anche giochi di Microsoft?

Lo State of Play di Sony è stato finalmente annunciato. I leaker ne hanno chiacchierato per settimane e alla fine la compagnia giapponese ha confermato che ci sarà. Come spesso accade è a un orario non proprio comodissimo per noi italiani, ma dovremo accontentarci.

I giochi PlayStation ed Xbox dello State of Play

Una opzione credibile è Ghost of Yotei. Il videogioco che fa da seguito a Ghost of Tsushima è previsto per il 2025 e ancora non abbiamo visto nulla di realmente concreto. La presentazione d'annuncio ha dato una chiara idea dell'ambientazione e della protagonista, ma dovremo vedere quanto di nuovo vi è rispetto al precedente capitolo. Non sarebbe affatto strano se Sucker Punch avesse pronta una presentazione di gameplay da alcuni minuti.

Un altro nome che probabilmente vedremo a schermo sarà quello di Death Stranding 2: On the Beach. Anche in questo caso il gioco è previsto per il 2025. Abbiamo già visto varie scene di questo seguito, ma ancora non sappiamo qual è la data di uscita. Visto poi che Kojima ha recentemente svelato di essere al lavoro su un nuovo trailer, pare quasi scontato che sia proprio pensato per questa presentazione.

Al di là delle esclusive console Sony, ci potrebbe essere spazio anche per qualche gioco di Microsoft. Ad esempio si chiacchiera del fatto che Hellblade 2 di Ninja Theory sia previsto per PS5 e che l'annuncio sia vicino: possibile che venga mostrato proprio allo State of Play? Xbox oramai sta sempre più spingendo verso l'approccio multipiattaforma, ma questo non vuol dire che sia scontato che voglia usare uno spazio di Sony per annunciare il port di un proprio gioco. Ad esempio, ha svelato l'arrivo di Age of Empires II Definitive Edition e Age of Mythology: Retold in un semplice post sul sito degli autori la scorsa settimana: possibile che faccia lo stesso anche per altri titoli?

Per fortuna non dovremo tenerci il dubbio per troppo tempo. Domani lo State of Play andrà in onda. Quali sono le vostre speranze a riguardo? Per favore non dite Bloodborne o, ancora meno probabile, Silksong. Non serve farsi del male.