Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe arrivare “molto presto” su PS5, sarà tra gli annunci dello State of Play?

Stando alle fonti di Jez Corden, giornalista di Windows Central molto legato al mondo Xbox, Senua's Saga: Hellblade 2 sarà la prossima esclusiva verdecrociata ad approdare su PS5 e non esclude che l'annuncio potrebbe arrivare durante il corso dello State of Play di Sony in programma questa settimana.

Commentando la notizia dell'annuncio dell'evento PlayStation, Corden ha scritto "È arrivato il momento di Hellblade 2?". In risposta a un utente ha poi aggiunto "non è una questione di "se", ma di "quando". E "quando" è abbastanza vicino da quello che ho sentito".