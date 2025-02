Thunderbolts* usa un asterisco nel titolo e forse abbiamo una spiegazione, grazie a un poster ufficiale

Il film di Thunderbolts* riserba ancora qualche mistero (per fortuna, oseremmo dire) ma uno di questi pare essere stato svelato. Parliamo del motivo per cui, a un certo punto, Marvel ha deciso di aggiungere un asterisco .

Il significato dell'asterisco di Thunderbolts*

Come potete vedere qui sotto, il poster di Thunderbolts* presenta il nome del film in giapponese, con il solito asterisco alla fine. Poco sotto, però, possiamo vedere che include anche una scritta extra in piccolo, collegata all'asterisco. In traduzione recita: "Gli Avengers non sono disponibili".

La locandina giapponese di Thunderbolts*

Inoltre, nel poster vediamo i personaggi principali, tra cui Yelena Belova di Florence Pugh e Bucky Barnes di Sebastian Stan, inseriti all'interno di un asterisco giallo, con le scritte: "Non sono super. Non sono eroi. Non si arrendono".

Aggiungiamo che nell'ultimo trailer di Thunderbolts*, Valentina Allegra de Fontaine (interpretata da Julia Louis-Dreyfus) pronuncia un discorso che si collega al significato dell'asterisco. "Diciamo le cose come stanno", dice davanti a una specie di udienza del Congresso, "Gli Avengers non verranno. Chi terrà al sicuro il popolo americano?".

Pare quindi che l'asterisco sia solo un modo per indicare che i Thunderbolts sono un sostituto degli Avengers. Aiuta anche a capire che il tono del film non è troppo serio. Ciò detto, non possiamo ancora considerare il tutto come ufficiale: vedremo se Marvel avrà altro da dire a riguardo.