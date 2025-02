Lenovo lancia "Meet Your Digital Self": un esperimento sociale tra IA e Generazione Z

In occasione del Safer Internet Day, Lenovo ha presentato in Italia la nuova campagna "Meet Your Digital Self", come parte del progetto Work For Humankind, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'uso consapevole del digitale e sul ruolo che la tecnologia e l'intelligenza artificiale possono avere nel promuovere un cambiamento positivo, specialmente nel contesto della salute mentale dei giovani. La campagna si concentra sulle sfide che la Generazione Z affronta nel bilanciare la vita online e offline, un tema sempre più rilevante dato l'aumento di solitudine, ansia e frustrazione tra i giovani. Siamo stati all'evento di presentazione e siamo pronti a raccontarvi l'esperimento sociale di Lenovo.

A partire da questi dati, Lenovo ha sviluppato un esperimento sociale utilizzando l'intelligenza artificiale per creare due avatar 3D interattivi, rappresentanti digitali di due giovani: Chinatsu, una modella giapponese "plus-size", e Oscar, un appassionato di moda del Regno Unito. Questi avatar hanno permesso ai partecipanti di condividere i propri pensieri con i propri familiari, affrontando temi delicati come le scelte di carriera e l'identità di genere. L'esperimento ha facilitato dialoghi che con tutta probabilità non sarebbero mai avvenuti, aiutando i familiari a comprendere meglio il mondo online dei propri cari e a riconnettersi con loro nella vita reale.

La partnership con Telefono Amico Italia

In occasione dell'evento, Lenovo ha annunciato una collaborazione con Telefono Amico Italia. Grazie a questa partnership, Lenovo mira a potenziare l'accesso al supporto per la salute mentale, specialmente per i giovani che si sentono isolati o in difficoltà. Nel 2024, Telefono Amico ha gestito oltre 12.000 richieste di aiuto da parte di under 26, anche grazie a metodi di comunicazione come Whatsapp e internet.

Lenovo ha annunciato una partnership con Telefono Amico Italia

Infine, Lenovo ha promosso un podcast in collaborazione con Sofia Viscardi, considerata una delle voci più rappresentative della Generazione Z. Il podcast, intitolato "Tentativi di connessione", è composto da quattro episodi che esplorano il rapporto tra vita online e offline e le ripercussioni di un uso inconsapevole del digitale sulla salute mentale. Il primo episodio sarà disponibile dal 18 febbraio sulle principali piattaforme di streaming.

Con Meet Your Digital Self, Lenovo vuole dimostrare come la tecnologia possa avere un ruolo attivo nel migliorare il benessere mentale e sociale delle nuove generazioni. Potete trovare tutte le info sull'iniziativa sul sito ufficiale di Lenovo.