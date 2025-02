Thunderbolts* rivela Sentry nel nuovo trailer per il Superbowl 2025

Parliamo in pratica di una variante di Superman ma con molto meno autocontrollo, e i Thunderbolts nel film dovranno trovare il modo di fermarlo perché, apparentemente, gli Avengers non sono disponibili.

Interpretato da Lewis Pullman, Sentry è una figura molto particolare per via delle sue diverse personalità , che lo rendono pericolosamente instabile considerando gli enormi poteri che possiede.

"L'uomo con il potere di mille soli che esplodono" non sarà un cliente facile per il gruppo segreto al servizio del governo americano, che tra le proprie fila vede la presenza di Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, U.S. Agent e Taskmaster .

La versione Marvel della Suicide Squad?

Se avete letto il nostro speciale sulla storia della Suicide Squad, saprete che il gruppo di casa DC può vantare origini che risalgono alla fine degli anni '50, sebbene l'impianto che tutti conosciamo sia fondamentalmente nato nella seconda metà degli anni '80, con il debutto di Amanda Waller.

I Thunderbolts sono invece arrivati oltre un decennio dopo, grazie al lavoro di Peter David e Mike Deodato Jr., nell'ambito di una squadra composta da effettivi supercriminali agli ordini del Barone Zemo, che si ergono a difensori del mondo in un momento in cui gli Avengers sono stati dati per morti.

Naturalmente la formazione viene rivoluzionata in diverse occasioni, assumendo connotati più vicini a quelli della controparte DC e facendo il "lavoro sporco" per i leader malvagi di turno, ad esempio quando in Civil War danno la caccia agli eroi che non vogliono registrarsi, e successivamente fungono da squadra per Norman Osborn.