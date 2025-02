Dragon Quest 12: The Flames of Fate è in piena fase di sviluppo, dice Yuji Horii

Yuji Horii, creatore della serie Dragon Quest, ha detto nel corso di una diretta streaming che Dragon Quest 12: The Flames of Fate è in piena fase di sviluppo e che i dettagli in merito al gioco arriveranno "poco alla volta".

Horii ha assicurato che il team sta lavorando duramente al nuovo capitolo e nutre la speranza di poter aggiornare i fan non appena possibile. In effetti l'ultimo aggiornamento sul gioco risale allo scorso maggio, a breve distanza dall'annuncio che Yu Miyake, producer principale del franchise, avrebbe abbandonato la propria posizione per passare alla divisione mobile di Square Enix.

Questo inaspettato sviluppo ha portato molti a credere che il progetto potesse essere stato cancellato, ma Horii ha subito rassicurato tutti, scusandosi per la comunicazione centellinata e per il lungo silenzio attorno a Dragon Quest 12: The Flames of Fate, il cui annuncio risale ormai al 2021.