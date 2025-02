Il Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 ha data e adesso anche orario ufficiale confermati

Se non altro, l'orario potrebbe risultare piuttosto comodo per gli utenti italiani, che si ritrovano a poter seguire il Nintendo Direct proprio nel primo pomeriggio, in attesa di ulteriori informazioni sulla presentazione dedicata alla nuova console.

Il Nintendo Direct su Switch 2 si terrà, come comunicato già in precedenza, il 2 aprile, ma più specificamente veniamo a sapere che l'evento inizierà alle ore 15:00 italiane , con tanto di pagina ufficiale del sito dedicata proprio all'evento in arrivo all'inizio di aprile.

Con un messaggio che potrebbe aver messo in allarme i fan più del dovuto, Nintendo ha voluto confermare il Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 , che ora oltre alla data ha anche un orario ufficiale preciso , come riferito nel post su X.

Il nuovo messaggio di Nintendo

L'appuntamento con la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 è dunque per il 2 aprile 2025 alle ore 15:00, con video che verrà trasmesso in streaming su YouTube, come da tradizione, e che ovviamente seguiremo in diretta anche qui su Multiplayer.it.



Non ci sono però altre informazioni sul Direct di aprile, stranamente nemmeno per quanto riguarda la sua durata, che solitamente viene specificata in anticipo.

Sappiamo solo che "offrirà uno sguardo più approfondito su Nintendo Switch 2", come riferito specificamente dalla compagnia, rappresentando dunque la presentazione vera a propria della nuova console, mostrata finora con un breve teaser che ne ha illustrato soprattutto la forma.

Ci aspettiamo di sapere tutto su Nintendo Switch 2 il 2 aprile: dalla data di uscita al prezzo, passando attraverso tutte le sue caratteristiche e magari anche i primi giochi previsti per la nuova console. La comparsa del post su X avrà fatto pensare al possibile annuncio del presunto Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch che era rumoreggiato per febbraio, ma a quanto pare non ci sono ancora conferme su questa voce.