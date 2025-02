Il film live action di Gundam ha iniziato la produzione, come annunciato con un poster ufficiale

Ci sono stati peraltro già dei cambi in alcuni degli elementi chiave, cosa che potrebbe indicare anche un'elaborazione piuttosto complessa, ma se non altro l'annuncio dell'avvio della produzione dovrebbe incrementare le possibilità che la pellicola venta effettivamente realizzata.

Si tratta di una produzione in collaborazione tra Bandai Namco e Legendary Pictures , che porterà sul grande schermo una rielaborazione della celebre serie con attori in carne e ossa, di cui ancora si sa veramente poco, al di là di qualche nome coinvolto nel progetto.

Dopo anni dall'annuncio iniziale, il primo film live action di Gundam ha finalmente iniziato la sua produzione , come comunicato anche attraverso un nuovo poster diffuso proprio per l'occasione, con una tempistica di uscita che ancora non è però stata definita.

Il primo adattamento con attori in carne e ossa per Gundam

Il poster mostra l'immagine di quella che sembra essere la Terra vista dallo spazio, con una scia luminosa che attraversa la scena e che potrebbe rappresentare un mobile suit in movimento, ma questo non viene mostrato in maniera chiara.

Il poster che annuncia la produzione del film live action di Gundam

La scritta "La co-produzione del film live action di Gundam è iniziata" sostiene chiaramente quello che c'è da sapere al momento, senza bisogno di spiegazioni.

Il progetto è stato annunciato nel 2018 come "primo film live action" in assoluto per Gundam, secondo quanto riferito all'epoca da Bandai Namco, che co-finanzierà la produzione insieme a Legendary Pictures attraverso la divisione Bandai Namco Filmworks America, LLC.

Inizialmente, il regista doveva essere Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island, The Kings of Summer), ma poi sembra che questo sia stato sostituito da Jim Mickle (Sweet Tooth), mentre la sceneggiatura dovrebbe essere ad opera del celebre fumettista Brian K. Vaughn.

Di recente, è stata distribuita da Netflix la serie in computer grafica Gundam: Requiem for Vengeance.