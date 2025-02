Steam ora vi avverte se un gioco in Accesso Anticipato sembra essere stato abbandonato dagli autori

Il sistema degli Accessi Anticipati per i videogiochi può essere molto utile per gli autori e per i videogiocatori, oppure può rivelarsi uno spreco di soldi per gli acquirenti. Vi è sempre la possibilità che un videogioco non venga supportato fino all'arrivo della versione completa. I giocatori sanno bene che c'è questo rischio, ma ogni tanto potrebbero non rendersi conto che un certo videogioco non viene aggiornato da molto - troppo? - tempo. Ora Steam pare voler venire incontro agli appassionati.

È infatti stato notato che Steam segnala ora se un certo videogioco in accesso anticipato non viene aggiornato da almeno 12 mesi.