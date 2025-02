Valve starebbe sviluppando una Steam Console al livello di PS5 e Xbox Series X|S o superiore, per un leaker

La questione non è molto chiara, considerando che non sembra si parli, in questo rumor, di una sorta di nuova Steam Deck, anche perché la stessa Valve aveva dichiarato di non aver intenzione di lanciare una Steam Deck 2 almeno fin quando non fosse possibile raggiungere una sensibile evoluzione in termini di performance senza compromettere troppo l'autonomia della batteria.

Una Steam Console basata su AMD RDNA 4

Secondo quanto riferito da eXtas1s su X, Valve avrebbe lavorato segretamente a una nuova console che punta a scontrarsi direttamente con le macchine domestiche di maggior potenza, ovvero PS5 e Xbox Series X.

Una Steam Machine da Alienware

Questa presunta console Valve sarebbe in sviluppo all'interno di una collaborazione con AMD e dovrebbe essere basata su architettura RDNA 4, dunque presumibilmente dovrebbe anche superare, in potenza, le console di attuale generazione.

Potrebbe dunque scontrarsi in teoria direttamente con la next gen, ma si tratta sempre di questioni ipotetiche su cui non c'è alcuna conferma. L'idea di una discesa in campo di Valve in quest'ambito è affascinante ma non del tutto sensata, considerando che si tratterebbe di un'iniziativa molto simile alle vecchie Steam Machine che, tuttavia, non hanno avuto grande successo.

Tuttavia, in questo caso si tratterebbe di macchine caratterizzate da uno standard unico e sviluppate direttamente da Valve, dunque la cosa potrebbe portare a evoluzioni differenti, in effetti.