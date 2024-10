Steam Deck 2 arriverà solo se rappresenterà un balzo generazionale, dice Valve

Il designer Valve Lawrence Yang ha detto che Steam Deck 2 arriverà solo se rappresenterà un balzo generazionale: a quanto pare l'azienda non vuole produrre un nuovo modello a meno che non sia qualcosa di davvero significativo.

"Per noi è importante, e abbiamo cercato di essere molto chiari al riguardo: non faremo uscire uno Steam Deck all'anno", ha detto Yang. "Non andremo a scuotere il mercato di volta in volta, non c'è motivo per una cosa del genere."

"E, sinceramente, dal nostro punto di vista non sarebbe corretto nei confronti degli utenti proporre un nuovo dispositivo così presto, che finisca per offrire soltanto un lieve incremento tecnico rispetto al modello precedente."

"Dunque vogliamo attendere che si verifichi un balzo generazionale sul piano computazionale, che però non sacrifichi la durata della batteria, prima di lanciare la seconda generazione di Steam Deck. Si tratta tuttavia di un progetto che ci entusiasma e a cui stiamo lavorando."