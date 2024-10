I cosplay di Karlach e Shadowheart di Baldur's Gate 3 da Melamori e mercury_lamp sono incredibili

Melamori e mercury_lamp hanno realizzato degli incredibili cosplay di Karlach e Shadowheart da Baldur's Gate 3, unendo le forze per realizzare un'interpretazione di grande impatto, straordinaria per la qualità dei costumi, degli accessori e del trucco.

Il titolo di Larian Studios ha avuto il merito di consegnarci un'avventura di grande spessore, costellata di personaggi straordinari che naturalmente hanno conquistato anche le migliori cosplayer del mondo.

In questo caso due modelle talentuose e d'esperienza come Melamori e mercury_lamp hanno ribadito la propria bravura nel cimentarsi con un progetto corale: non il primo dedicato al mondo di Baldur's Gate 3, ma senz'altro uno dei migliori.