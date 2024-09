Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di toriealis è ricoperto di sangue

Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 firmato toriealis è ricoperto di sangue, nel tentativo di ricreare una particolare sequenza legata al celebre personaggio durante la campagna dell'RPG sviluppato da Larian Studios.

Come saprete, Shadowheart può essere utilizzata come protagonista oppure come compagna di avventura, con anche la possibilità di avere una relazione amorosa con lei, e all'interno delle missioni secondarie potremo senz'altro conoscere meglio il suo background.

Chiarica devota a Shar, la donna ha ricevuto l'incarico di consegnare un artefatto particolarmente prezioso e dalle capacità misteriose, che vediamo riprodotto nel cosplay di toriealis con una grande attenzione ai dettagli.