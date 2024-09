Dynasty Warriors: Origins si mostra con un lungo video di gameplay per il TGS 2024

Insomma, la sensazione è che gli sviluppatori siano riusciti con Origins a rivisitare davvero la loro formula uno-contro-mille, rendendola meno banale e ripetitiva . Per sapere se le cose stiano davvero così, tuttavia, dovremo provare con mano l'esperienza.

Dopodiché si passa all'azione, che appare effettivamente diversa rispetto ai classici Dynasty Warriors, con una resa della battaglia e dei soldati in qualche modo più realistica, una visuale ravvicinata e combattimenti con i mini boss molto più complessi .

Omega Force e Koei Tecmo hanno pubblicato un lungo video di gameplay di Dynasty Warriors: Origins in occasione di una speciale trasmissione per il Tokyo Game Show 2024, con oltre ventitré minuti di sequenze di gioco.

Un raggio d'azione inferiore?

Annunciato lo scorso maggio, Dynasty Warriors: Origins sembra avere davvero intenzione di mischiare le carte in tavola per la celebre serie di Koei Tecmo, che in effetti ripropone gli stessi elementi da decenni con ben poche novità.

Nel video di gameplay del TGS 2024 si nota anche come il protagonista sia dotato di un raggio d'azione inferiore rispetto al solito, con mosse dotate di una portata limitata: una mossa interessante laddove si voglia aggiungere spessore agli scontri, ma che potrebbe anche rappresentare un problema laddove ci si debba produrre nella solita pulizia delle zone e sbaragliare centinaia di nemici.