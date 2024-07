Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 firmato narga_lifestream impugna la Lancia della Notte

Il nuovo cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 realizzato da narga_lifestream ritrae la celebre chierica mezz'elfa con in pugno una splendida riproduzione della Lancia della Notte, realizzata per la modella russa da ygr_props.

Natalia non si è davvero risparmiata nell'esprimere tutta la sua passione per l'RPG di Larian Studios, al punto che lo studio stesso le ha fatto i complimenti per la sua incredibile interpretazione di Minthara, alla fine dello scorso anno.

In questo caso il cosplay di Shadowheart riprende il design tradizionale del personaggio, con il suo costume nero, i capelli corti e alcuni importanti accessori oltre alla già citata Lancia della Notte, che tuttavia risalta senza dubbio in queste foto.