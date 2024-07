Once Human si mostra con un nuovo video di gameplay: vediamo il survival free-to-play in azione

Il nuovo video di gameplay di Once Human pubblicato da IGN mostra il survival free-to-play di Starry Studio in azione, con circa tredici minuti di sequenze in-game che illustrano le meccaniche del gioco.

Disponibile gratis su PC, iOS e Android, Once Human prende sicuramente in prestito le atmosfere di Stranger Things per catapultarci in uno scenario post-apocalittico in una creatura aliena ha infestato qualsiasi cosa: uomini, animali e piante... ma non il nostro personaggio.

Da soli o in cooperativa con altri utenti, il nostro obiettivo nel gioco è quello di sopravvivere in uno scenario a dir poco ostile, in cui anche le risorse sono contaminate e bere o mangiare potrebbe influenzare la nostra salute mentale... siete disposti a correre questo rischio?