Romance of the Three Kingdoms 8 Remake ha una data di uscita su PC, PlayStation e Nintendo Switch

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake ha una data di uscita ufficiale su PC, PlayStation e Nintendo Switch: la riedizione del classico strategico di Koei Tecmo sarà disponibile nel solo formato digitale a partire dal prossimo 24 ottobre.

Basato sulla versione estesa del gioco, il remake include le funzionalità All Officers Play e All Periods Scenarios nonché alcune importanti novità, come l'aumento del numero di ufficiali da circa seicento a mille e l'aumento del numero di scenari, che ora sono oltre cinquantacinque.

Dalla fine della dinastia Han orientale all'età finale del periodo dei Tre Regni, i giocatori potranno dunque scegliere gli ufficiali e il periodo in cui desiderano giocare, creando numerose combinazioni possibili per un'esperienza unica per ogni utente.

La funzionalità All Officers Play permetterà di controllare potenti sovrani con i relativi ufficiali oppure impersonale ufficiali liberi di unirsi a un esercito vagante, esplorando lo scenario in maniera sempre diversa.