La serie TV di Driver è stata cancellata ma il gioco potrebbe tornare, dice Ubisoft

Ubisoft ha rivelato che la serie TV di Driver è stata cancellata ma il gioco potrebbe tornare: a quanto pare la casa francese sta lavorando a diversi progetti legati a questo franchise, sebbene non sia ancora stato annunciato nulla ufficialmente.

Annunciata nel 2021, la serie televisiva di Driver doveva essere realizzata in esclusiva per la piattaforma Binge, ma la produzione a un certo punto si è fermata e lo show è stato accantonato: "La nostra partnership con Binge per la serie TV di Driver non andrà avanti", ha dichiarato Ubisoft.

Evidentemente l'azienda puntava a sfruttare al massimo l'eventuale rinnovata popolarità del franchise, lanciando nuovi giochi in concomitanza con la serie televisiva. Ebbene, immaginiamo a questo punto che tali progetti non siano stati eliminati.