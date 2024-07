Nel corso di un incontro con i media giapponesi, è stato confermato ufficialmente che Persona 5: The Phantom X uscirà anche in occidente e potrebbe arrivare su console, sebbene non sia stata fornita ancora una data o un periodo preciso.

Le dichiarazioni sono avvenute nell'ambito dell'evento Bilibili World, quando i produttori del gioco hanno detto che le piattaforme di riferimento sono PC, iOS e Android, ma che faranno il possibile per portare il gioco anche su console dopo la distribuzione globale.

Come probabilmente ricorderete, il mobile game è stato pubblicato in Cina alcuni mesi fa ma non è stata fatta menzione di un eventuale lancio occidentale, e così molti hanno temuto che questo spin-off potesse restare confinato ai territori asiatici.