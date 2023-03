Persona 5: The Phantom X annunciato per iOS e Android, è uno spin-off ufficiale del titolo di Atlus

L'editore Perfect World Games e lo studio di sviluppo Black Wings Game Studio hanno annunciato Persona 5: The Phantom X per sistemi iOS e Android. Si tratta di uno spin-off ufficiale della serie di Atlus, la cui esistenza fu anticipata con un teaser nel 2021.

Attualmente Persona 5: The Phantom X non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma già se ne conosce il modello economico: free-to-play con oggetti acquistabili tramite soldi veri. Gli sviluppatori stanno accettando registrazioni per l'"Infiltration Test", una sessione di prova del gioco che inizierà il 29 marzo 2023 e riguarderà il territorio cinese.

Pubblicati anche due trailer e alcune immagini per mostrare il gioco in azione. Iniziamo dai due trailer:

Vediamo ora le immagini raccolte in una pratica galleria:

Persona 5: The Phantom X è un gioco completamente nuovo basato sul mondo di Persona 5. Ambientato a Tokyo, segue le vicende di un nuovo gruppo di Ladri Fantasma. Il gioco tenta di mantenere il gameplay base e lo stile del gioco originale, ma la grafica è stata migliorata e l'esperienza utente e la presentazione sono state ottimizzate per gli utenti mobile.

SEGA e il P-Studio di Atlus hanno supervisionato lo sviluppo e fornito risorse, mentre Perfect World Games e Black Wings Game Studio lo hanno realizzato e si occuperanno di distribuirlo e gestirlo. I protagonisti e le loro Persona sono stati disegnati da Shigenori Soejima di Atlus.

Persona 5: The Phantom X ha come tema centrale quello del "desiderio" e racconta la storia di un gruppo di studenti che hanno risvegliato le loro Persona e affrontano insieme le difficoltà di un'epoca in cui i desideri si sono affievoliti. I giocatori controlleranno uno studente che durante il gioco parteciperà alle lezioni e ad attività come il baseball o guardare film con gli amici. Dopo la scuola si infiltreranno nell'altro mondo, che appare nella forma di palazzi dai temi differenti, dove dovranno affrontare dei nemici.