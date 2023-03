Starfield è stato classificato in Australia, sarà vietato ai minorenni

Starfield è stato esaminato dalla Australian Classification Board che lo ha classificato come "Restricted", ovvero un gioco vietato a un pubblico minorenne per via dei contenuti presenti al suo interno.

In particolare l'RPG sci-fi di Bethesda ha ottenuto questa classificazione per via del presenza di linguaggio e temi di "impatto moderato", violenza di "impatto forte" e nudità di "impatto molto lieve" e un "impatto elevato" per l'uso di droghe. Da notare che invece pare non saranno presenti scene di sesso.

Per fare un paragone rimanendo in casa Bethesda, sia The Elder Scrolls V: Skyrim che Fallout 4 in Australia sono stati classificati "15+" (in Europa invece il PEGI ha assegnato "18+" a entrambi), segno che forse Starfield potrebbe includere una maggiore quantità di violenza e temi non adatti a un pubblico giovane rispetto ai precedenti giochi della compagnia.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal 6 settembre 2023. Sarà incluso fin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Un canale YouTube ha pubblicato una versione upscalata del gameplay mostrato nell'ultimo trailer.