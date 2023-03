Starfield: qualcuno ha fatto l'upscale del gameplay dell'ultimo trailer

Uno degli elementi più curiosi dell'ultimo trailer di Starfield era la presenza di un video di gameplay, ma messo in secondo piano, ossia proiettato in uno schermo alle spalle di Todd Howard. Deciso che evidentemente il gioco è più interessante di Howard, il canale ElderScrollsNet ha deciso di fare l'upscale di quella minuta sezione, dandogli risalto in un video tutto suo.

Al di là della qualità dell'immagine, non proprio eccezionale (in fondo è un video grande come un francobollo allargato a tutto schermo), il risultato è decisamente interessante e mostra nel dettaglio le dinamiche da sparatutto di Starfield, nonché la varietà delle sue ambientazioni. Inoltre è un modo per concentrarsi sul gioco, invece che sugli elementi accessori come la computer grafica o Howard.

L'attesa intorno a Starfield si sta facendo sempre più spasmodica, dopo l'annuncio della data d'uscita ufficiale. Attualmente è il gioco più atteso in assoluto da chi possiede un PC o una Xbox Series X/S.

Molti lo attendevano per la prima metà dell'anno, ma Bethesda ha deciso di spostare il lancio a settembre, per poterci lavorare di più sopra e per non sovrapporlo a Redfall.