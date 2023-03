Evercade: arriva il pacchetto dei giochi per Amiga di Team17

Team17 e Blaze Entertainment hanno annunciato una nuova raccolta su cartuccia per Evercade, che comprende tutti o quasi i classici pubblicati su Amiga dalla compagnia di Alien Breed: Team17 Collection 1.

Si tratta di dieci titoli che "sono inclusi per la prima volta in una cartuccia fisica ed è anche la prima volta che l'emulazione di Amiga è legalmente disponibile per un sistema di gioco portatile."

Leggiamo l'elenco completo dei titoli inclusi:

Alien Breed Special Edition '92

Alien Breed II

Alien Breed Tower Assault

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Body Blows

Full Contact

Kingpin: Arcade Sports Series Bowling

Project X: Special Edition '93

Qwak

Vediamo anche il trailer ufficiale della cartuccia:

Peccato per la mancanza di alcuni titoli molto amati come Super Frog o gli Assassin, che probabilmente arriveranno in un'eventuale Team17 Collection 2. Evercade ha dichiarato in merito che questa è la prima raccolta con dei giochi per Amiga. Molte altre ne arriveranno nel corso dei prossimi anni: "Con l'emulazione Amiga ufficiale e legale appena arrivata sul mercato, i dispositivi di gioco portatili di Evercade sono i primi sistemi di gioco portatili a riprodurre questi titoli in modo legale e con licenza completa."

Da notare che la cartuccia Team17 Collection 1 funzionerà su tutti i sistemi da gioco Evercade, con il firmware più recente (versioni FW 3.0.X e successive). Sulla collaborazione con Team17, è stato spiegato che: "Mentre molti titoli per computer domestici hanno ricevuto porting su varie console domestiche, molti dei titoli di Team17 sono stati per lo più pubblicati solo su sistemi Amiga o PC. Ciò significa che alcuni di questi giochi sono disponibili su un dispositivo basato su console per la prima volta tramite questa raccolta. Titoli di combattimento come Body Blows e Full Contact non sono mai stati pubblicati al di fuori di Amiga, e i franchise preferiti dai fan come Alien Breed stanno facendo il loro ritorno ai giochi per console dopo quasi tre decenni."

La Team17 Collection 1 sarà lanciata il 31 maggio 2023 e sarà prenotabile a partire da 17 marzo 2023. Avrà un dorso colorato di blu per indicare la piattaforma.

"Siamo entusiasti di svelare la tanto attesa cartuccia Amiga con i giochi Team17 su Evercade. Essendo cresciuto con Amiga, è per me una grande gioia vedere questi classici senza tempo raggiungere i nostri fan, sia che li stiano riscoprendo o che li stiano sperimentando per la prima volta. Siamo fiduciosi che la nuova cartuccia offrirà ai nostri appassionati un'esperienza di gioco indimenticabile e non vediamo l'ora che possano metterci le mani sopra". - Andrew Byatt, CEO - Blaze Entertainment.

"Siamo già orgogliosi di aver collaborato con Blaze Entertainment con la Worms Collection 1 per Evercade, quindi tornare negli archivi e riportare alcuni dei nostri primissimi successi - tra cui Alien Breed, Qwak e il nostro titolo di debutto Full Contact - su questa piattaforma è un'opportunità che abbiamo colto con entusiasmo. Siamo sicuri che i fan di Evercade apprezzeranno questa raccolta di 10 titoli quando verrà lanciata a maggio". - Michael Pattison, CEO, Team17.