Offerte Amazon: New Super Mario Bros. U Deluxe per Switch al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 15€ circa, ovvero del 25%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo medio indicato da Amazon per questo prodotto è 56€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

New Super Mario Bros. U Deluxe è la versione Switch del gioco originariamente pubblicato su Wii U. Arrivato sulla console di Nintendo nel 2019, è di rado in sconto (come ogni esclusiva della casa di Kyoto). In questo pacchetto troviamo più di 160 livelli, con anche i contenuti di New Super Luigi U. Ci sono cinque personaggi giocabili.