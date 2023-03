Offerte Amazon: Digimon Survive per Nintendo Switch e PS4 al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Digimon Survive per Nintendo Switch e PlayStation 4. Lo sconto segnalato è di 20.09€ circa, ovvero del 40%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 49.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Digimon Survive è un gioco di ruolo tattico a turni con una storia matura in stile visual novel, con finali multipli e un tono più cupo rispetto al classico gioco di questo genere. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Digimon Survive è un prodotto molto particolare. Di per sé andrebbe assolutamente consigliato ai fan dei mostriciattoli digitali, in virtù della sua storia originale e interessante, dei toni sorprendentemente maturi, nonostante una lentezza di fondo non trascurabile."