Forspoken: patch 1.10 disponibile, con tante opzioni aggiunte e il miglioramento delle performance

Square Enix ha annunciato la pubblicazione della patch 1.10 per l'action Forspoken, le cui molte novità sono state introdotte dal director Takeshi Aramaki, che ha parlato di un aggiornamento maggiore nel messaggio ufficiale.

Aramaki: "Abbiamo lavorato duramente per migliorare il gameplay di Forspoken e sono felice di annunciare che la versione 1.10 è disponibile! Si tratta di un aggiornamento maggiore di cui avrò il piacere di illustrarvi alcuni dei cambiamenti che include."

Per prima cosa è stata rivista la funzione "Remember Last-Viewed Menu Section" che ora può essere spenta così che il menù principale mandi sempre sulla mappa, come richiesto da molti. Revisionata anche la funzione "Focus on Target". Ora potete spegnerla per poter caricare un incantesimo e bloccarlo su di un singolo nemico, così da essere più precisi.

Un'altra novità è l'aggiunta della funzione Lock On to Nearby Enemies, che sposta il lock sul nemico più vicino, cui si accoppia la funzione Off-Screen Enemy Lock-On, che consente di mantenere il lock anche dei nemici fuori dallo schermo.

Un'altra novità è il l'aggiunta dell'immunità ai propri incantesimi, così che Frey non possa più danneggiarsi da sola per sbaglio. Naturalmente potete disattivarla e lasciare il gioco com'è ora.

Molte anche le novità dal punto di vista grafico, con miglioramenti all'interfaccia, alle luci e all'ottimizzazione generale, in particolare su PC. Ora chi possiede un sistema che rientra nei requisiti raccomandati, dovrebbe vedere circa un 30% di miglioramento delle prestazioni. Lo stesso incremento c'è anche per la versione PS5.

Per la nota di rilascio completa, cliccate qui.