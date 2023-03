Suicide Squad: Kill the Justice League rinviato addirittura al 2024, dice Jeff Grubb

Suicide Squad: Kill the Justice League potrebbe essere rinviato addirittura al 2024 piuttosto che al prossimo autunno: lo ha riferito Jeff Grubb durante l'ultima puntata del suo podcast, dicendo che la fonte di questa informazione in passato è sempre stata piuttosto affidabile.

Come sapete, nella giornata di ieri Bloomberg ha scritto che la data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League è stata rimandata a causa dell'accoglienza tutt'altro che positiva riservata dagli utenti al trailer presentato nel corso del recente State of Play.

Non c'è ancora l'ufficialità da parte di Rocksteady Studios e Warner Bros., ma visto che i rumor si stanno moltiplicando è francamente improbabile che non ci sia nulla di vero: adesso bisognerà capire quale sarà l'entità del rinvio e come reagirà la community.

Il punto infatti è che i fan dell'universo DC aspettano di vedere un nuovo progetto del team di Batman: Arkham dall'ormai lontano 2015: un lasso di tempo enorme, in cui lo studio avrebbe forse potuto lanciare magari addirittura due nuovi tie-in dedicati al Cavaliere Oscuro.

Gli sviluppatori hanno invece scelto di impantanarsi con la Suicide Squad e un approccio live service spesso accolto in maniera fortemente critica, come appunto in questo caso: la speranza è che non sia stata tutta un'enorme perdita di tempo e di energie.