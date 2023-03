Suicide Squad Kill the Justice League: data di uscita rimandata, per un report di Bloomberg

Secondo un nuovo report di Jason Schreier pubblicato su Bloomberg, Rocksteady e Warner Bros. avrebbero deciso di rimandare la data di uscita di Suicide Squad Kill the Justice League, da poco presentato in grande stile durante lo State of Play. La nuova data di uscita non sarebbe ancora stata decisa, ma sarebbe prevista sempre per il 2023.

Ricordiamo che al momento la data di uscita ufficiale è il 26 maggio 2023. Queste informazioni non provengono direttamente da editore o dagli sviluppatori, quindi per ora non possiamo considerarle nulla più che un report. Ciò detto, Jason Schreier è un famoso giornalista che ha più volte condiviso informazioni corrette.

Schreier sottolinea come la presentazione dello State of Play di Suicide Squad Kill the Justice League sia stata accolta con freddezza e critiche dagli appassionati, quindi è possibile che parte del motivo per il quale il team abbia deciso di rimandare il gioco è di rivedere qualche componente dell'avventura.

Ricordiamo ad esempio che il video dello State of Play è tempestato da dislike e inoltre sono state fatte molte critiche ai menù stile Destiny. È chiaro che vi sono vari fattori che non hanno convinto i fan di Rocksteady che dopo la serie di Arkham non si aspettavano un gioco di questo tipo.

Per ora Warner Bros. e Rocksteady non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Dovremo attendere conferme o smentite.