RoboCop: Rogue City rinviato, nuovo trailer e periodo d'uscita dal Nacon Connect

Il publisher Nacon e il team di sviluppo Teyon hanno pubblicato oggi un nuovo trailer per RoboCop: Rogue City in occasione del Nacon Connect 2023, svelando anche il fatto che il gioco è stato rinviato, con il nuovo periodo d'uscita previsto per settembre 2023.

Il gioco ufficiale di RoboCop era inizialmente previsto per giugno 2023, ma evidentemente gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per completare lo sviluppo di questo interessante titolo.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona che ci consente di interpretare il celebre poliziotto cyborg, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Armati della fidata Auto-9, della forza derivata dal corpo semi-robotico e da anni di esperienza nelle forze dell'ordine, ci ritroviamo a cercare di mettere pace tra le strade ormai fuori controllo di Old Detroit in questo sparatutto che richiama le atmosfere della serie cinematografica.

Si tratta di eliminare le minacce e proteggere gli innocenti, esattamente secondo i dettami dell'originale RoboCop, in attesa di conoscere più precisamente le informazioni sulla storia e gli eventi in cui ci troveremo coinvolti. Nel frattempo, il trailer mostra nuove scene di gameplay con una notevole dose di azione e violenza, come si conviene a un gioco su tale protagonista.

RoboCop: Rogue City è dunque ora atteso per settembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco era stato mostrato al Nacon Connect dell'anno scorso con un video gameplay, all'epoca con il periodo di uscita previsto inizialmente e ora modificato.