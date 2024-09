RoboCop: Rogue City è in forte sconto su Steam

Se vi interessa mettere le mani su uno dei migliori sparatutto in prima persona single player del 2023, sappiate che Nacon ha deciso di mettere in offerta RoboCop: Rogue City per accompagnare il lancio dei suoi nuovi giochi: Test Drive Unlimited Solar Crown, Ravenswatch e Greedfall II: The Dying World. Insomma, è stato usato per attirare l'attenzione dei giocatori, in un periodo generalmente molto ricco di uscite.