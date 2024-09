ASUS Zenbook S 14 è disponibile: notebook con Intel Core Ultra 9 Lunar Lake progettato per l'IA

È finalmente disponibile ASUS Zenbook S 14, un notebook ultrasottile che non rinuncia alle prestazioni e all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Lo Zenbook S 14 si distingue per l'utilizzo di ASUS Ceraluminum, un materiale che conferisce resistenza e un'estetica raffinata. Grazie a una sofisticata lavorazione CNC, il notebook raggiunge uno spessore di soli 1,1 cm. Disponibile in due colorazioni ispirate alla natura, Zumaia Gray e Scandinavian White, lo Zenbook S 14 è accompagnato da una custodia opzionale realizzata in poliestere riciclato.

Il cuore pulsante dello Zenbook S 14 è il processore Intel Core Ultra (Serie 2), progettato per offrire funzionalità AI di nuova generazione. Con fino a 32 GB di RAM e un SSD PCIe 4.0 da 1 TB, lo Zenbook S 14 è pronto ad affrontare qualsiasi sfida, supportato da una batteria da 72 Wh. L'esperienza utente è ulteriormente arricchita da un tasto dedicato Windows Copilot e da un touchpad ingrandito. Lo Zenbook S 14 è dotato di un display OLED ASUS Lumina 3K 120Hz, che vuole immagini straordinariamente realistiche e colori vivaci. Il sistema audio a quattro altoparlanti Harman Kardon garantisce un suono immersivo e di alta qualità.

ASUS ha posto particolare attenzione alla riduzione del rumore, implementando un sistema di raffreddamento a camera di vapore ultra-sottile. La sicurezza è garantita da tecnologie avanzate come le passkey di Windows e Microsoft Pluton. Inoltre, la telecamera IR ASUS AiSense abilita funzioni come l'Adaptive Lock e l'Adaptive Dimming. Lo Zenbook S 14 (UX5406) è già disponibile in Italia dal 24 settembre, con un prezzo di partenza di 1.799 €. Arriverà presso altri punti vendita nel corso del mese di ottobre.

Specifiche ASUS Zenbook S 14 (UX5406)

CPU Processore fino a Intel® Core™ Ultra 9 (Serie 2)

Display Display OLED non touch da 14", 3K (2880 x 1800), display non touch, formato 16:10, frequenza di aggiornamento 120Hz, 400 nits, fino a 500 nits di luminosità di picco HDR, 100% gamma di colori DCI-P3, certificazione DisplayHDR™ True Black 500, Pantone® Validated, 70% di luce blu in meno, certificazione TÜV Rheinland, rapporto schermo/corpo del 90%. Display OLED Touch da 14", 3K (2880 x 1800), formato 16:10, frequenza di aggiornamento 120Hz, 400 nits, fino a 500 nits di luminosità di picco HDR, 100% gamma cromatica DCI-P3, 1.000.000:1, certificato DisplayHDR™ True Black 500, Pantone® Validated, 70% in meno di luce blu nociva, certificato TÜV Rheinland, 90% di rapporto schermo/corpo, con supporto per stilo

Sistema Operativo Windows 11 Home / Pro

Grafiche Intel® Arc™ Grafiche

Memoria Fino a 32 GB LPDDR5X a bordo

Storage Fino a 1 TB di SSD M.2 NVMe® PCIe® 4.0

Connettività WiFi 7 (802.11be) Bluetooth® 5.4

Camera AiSense FHD IR camera w/ ACS

I/O porte 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x Thunderbolt™ 4 supporto display / power delivery 1 x HDMI® 2.1 TMDS 1 x 3.5mm Combo Audio Jack

Touchpad Touchpad ingrandito (127 x 79 mm) con supporto Smart Gesture

Audio 4 altoparlanti integrati 2 microfoni ad array integrati Certificato Harman Kardon

Batteria 72Wh

AC adattatore 65W AC Adapter Output: 20V DC, 3.25A, 65W Input: 100-240V AC 50 / 60Hz universal

Dimensioni 31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29cm (12.22" x 8.45" x 0.47" ~ 0.51")

Peso 1.2kg



Lo Zenbook S 14 fa parte delle novità ASUS dall'IFA 2024, dove è apparso anche un NUC con un misterioso tasto Copilot AI. Voi che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.