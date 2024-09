ASUS: tutti gli annunci dall'IFA 2024, c'è anche un NUC con un misterioso tasto Copilot AI

ASUS ha sfruttato appieno il potenziale dei processori Intel Core Ultra (Serie 2), di cui abbiamo scoperto data di uscita e modelli poco prima dell'IFA, in tutta la sua gamma di computer portatili, ottimizzandoli per le diverse esigenze di potenza e per le preferenze degli utenti. Questi nuovi PC ASUS AI si distinguono per le loro prestazioni, i diversi fattori di forma e un'ampia gamma di prezzi. Grazie all'NPU integrata di Intel, questi PC consentono anche di sfruttare le funzionalità IA del dispositivo. I nuovi modelli riceveranno un aggiornamento gratuito alle esperienze Copilot+ per PC quando queste saranno finalmente disponibili.

PC Copilot+ per un futuro con l'IA

Durante l'evento, ASUS ha presentato diverse innovazioni che preannunciano una nuova era per i PC. Questi nuovi dispositivi, come detto, sono dotati di un processore Intel Core Ultra (Serie 2), porteranno in Windows 11 esclusive funzionalità IA on-device. Le esperienze Copilot+ per PC saranno accessibili tramite un aggiornamento gratuito non appena sarà disponibile. E secondo Pavan Davuluri, responsabile Windows e dispositivi di Microsoft, questo dovrebbe arrivare a partire da novembre sui nuovi laptop con processori Intel.

Tra i prodotti presentati spiccano lo Zenbook S 14 e lo Zenbook S 16, laptop con schermo Lumina OLED 3K 120 Hz ultrasottili e ultraleggeri che combinano tecnologia avanzata e design elegante. Il primo è il più sottile ultraportatile ASUS da 14 pollici, con un profilo sottile di 1,1 cm e un peso di 1,2 kg. Dotato di un coperchio esterno realizzato con il materiale ASUS Ceraluminum, lo Zenbook S 14 ha poi uno chassis che comprende 2.715 prese d'aria di raffreddamento lavorate a CNC, per ottimizzare il flusso d'aria e la dissipazione del calore per ottenere le massime prestazioni.

Il momento dell'annuncio del prezzo del Zenbook S14 durante la conferenza pre-IFA

Monta un processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2), che condivide con il modello da 16 pollici, una batteria di lunga durata da 72 Wh, una gamma completa di porte I/O e un touchpad 16:10 ingrandito, che incorpora diverse gesture. Lo Zenbook S 14 è ora disponibile per il pre-ordine sul sito ASUS e presso i rivenditori di tutto il mondo a un prezzo di partenza di 1.499€.

ASUS ha presentato anche il Vivobook S 14, pensato per chi esige prestazioni in un design elegante e leggero, e i versatili Vivobook 14 Flip e Vivobook 16 Flip, dotati dei più recenti processori Intel Core Ultra 7 (Serie 2) in computer portatili convertibili.

ASUS ha inoltre presentato la serie ExpertBook P, che segna un progresso significativo nei PC IA per imprenditori, professionisti e piccole imprese. L'ammiraglia di nuova generazione ExpertBook P5 offre una produttività elevata con funzionalità AI avanzate. ASUS prevede poi di espandere la serie con nuovi fattori di forma, tra cui desktop e all-in-one, il cui lancio è previsto per il 2025.

Il prezzo dei nuovi ExpertBook di ASUS

Inoltre, ASUS ha presentato il mini PC ad alte prestazioni ASUS NUC 14 Pro AI, alimentato dal più recente processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2). Questo sistema compatto offre elevate prestazioni, rendendolo ideale per l'uso commerciale e le applicazioni di edge computing che richiedono capacità AI. Per qualche motivo, il PC ha anche un tasto Copilot+, di cui scopriremo l'effettivo ruolo solo con l'aggiornamento di novembre 2024.