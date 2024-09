Like a Dragon continuerà a raccontare storie di "uomini di mezza età", nonostante il pubblico in espansione

Il concetto è dunque propore storie di uomini di mezza età che fanno cose legate alla loro situazione e finiscono in situazioni magari decisamente poco consone, ma viste sempre in linea con il loro punto di vista.

In un'intervista pubblicata da Automaton, il director Ryosuke Horii e il lead planner Hirotaka Chiba hanno spiegato che il fascino particolare della serie Like a Dragon è proprio il suo stile basato sui personaggi, e questo non è destinato a cambiare anche per i prossimi capitoli, nonostante il suo rivolgersi a utenti differenti.

La serie Like a Dragon sta incontrando un successo crescente e i recenti dati dimostrano che il pubblico potenziale si è espanso sia in termini quantitativi che demografici, ma nonostante il fatto di potersi rivolgere a utenti più variegati come età e genere continuerà comunque a incentrarsi su "uomini di mezza età" che "fanno cose da uomini di mezza età", come spiegato dagli sviluppatori.

Il fascino del gioco è basato sui personaggi

"Credo che questo sia proprio uno dei punti di forza di Like a Dragon", ha detto Horii. "In Yakuza: Like a Dragon, tutto inizia con tre disoccupati di mezza età che si decidono ad andare al lavoro", in qualche modo.

È un elemento particolare rispetto a molti altri videogiochi perché "Hanno un'aria diversa da quella di un gruppo di giovani eroi, questi si lamentano del mal di schiena e cose simili", spiega il director.

"Ma questa umanità che si percepisce dalla loro età è ciò che dà originalità al gioco", secondo gli sviluppatori. L'atmosfera della serie richiama un po' il fatto di "rilassarsi con persone più anziane in un bar" invece di "partecipare a un'estenuante festa alcolica con i giovani".

Questo si riflette anche nei loro dialoghi e nell'approccio alle azioni nel gioco, come quando Adachi è combattuto se bere o meno birra perché è preoccupato per il suo livello di acido urico, ha spiegato Chiba. È un puntare più sugli elementi caratteristici dell'anzianità che su quelli della giovinezza, per creare l'identità di questi personaggi.

"Abbiamo avuto un grande incremento di nuovi fan, comprese le donne, di cui siamo veramente felici e grati", ha detto Horii. "Tuttavia, non abbiamo intenzione di cambiare gli elementi di base della serie per soddisfare i nuovi fan", ha aggiunto, "questo ci renderebbe incapaci di continuare a parlare di cose come i livelli di acido urico", ha aggiunto ridendo.