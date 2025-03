Come già accaduto per il precedente capitolo in stile RPG, c'è una mod trasforma Like a Dragon: Infinite Wealth in un brawler, eliminando dunque i combattimenti a turni e sostituendoli con le meccaniche action tradizionali della serie Yakuza.

La mod in questione si chiama Like a Brawler 8 ed è possibile scaricarla gratuitamente da Nexus Mods, procedendo poi all'installazione su PC e divertendosi ad affrontare la campagna di Infinite Wealth in una maniera alternativa.

Come si può vedere nel trailer qui sotto, il pacchetto sembra funzionare alla grande e include anche le dolorosissime finisher dei vari personaggi: una caratteristica distintiva per la saga fin dai suoi esordi.

Certo, è anche vero che l'ambientazione di Honolulu può essere vissuta in modalità action anche in maniera ufficiale, visto che la ritroviamo nel recente Like a Dragon: Pirate Yazuka in Hawaii, che riprende appunto il gameplay in stile brawler.