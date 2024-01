Come scoprirete nella recensione di Like A Dragon Infinite Wealth , questa volta Sega ha deciso di fare le cose davvero in grande. La serie non ha mai avuto bisogno di chissà quali budget e la sua formula trae forza dalla ripetizione di personaggi e ambientazioni (cosa che ha permesso di ridurre intelligentemente i costi), ma ci sono stati dei capitoli decisamente più ricchi di altri, come per esempio il gargantuesco Yakuza 5 e, da adesso in poi, questo ultimissimo ottavo episodio ambientato addirittura in mezzo a due continenti.

Aloha!

L'Honolulu di Like a Dragon: Infinite Wealth è la mappa più grande e dettagliata mai offerta dalla serie

Non solo Yokohama, dove si svolge il precedente Yakuza Like a Dragon: questa volta i nostri eroi sbarcheranno nientemeno che ad Honolulu. Per i giapponesi le Hawaii sono state un importantissimo luogo di villeggiatura, nove ore di volo da Tokyo rappresentano del resto l'occidente più a portata di mano, ed è proprio lì che si ritroverà catapultato Ichiban. Pantaloni blu, camicia rossa, maglia bianca, capelli al vento e una certa avventata strafottenza, avvicinano Ichiban a una versione realistica di Sonic, e forse è anche per questo che dopo innumerevoli capitoli nei panni di Kazuma Kiryu non abbiamo avuto nessun problema a cambiarci d'abito, a trasformarci in questo quarantenne che affronta la vita sì come un drago, ma anche con una certa ciabattante indolenza.

All'inizio di Infinity Wealth troveremo Ichiban impiegato di un'agenzia di collocamento, dove aiuta in segreto gli ex yakuza che dopo il grande scioglimento dei clan più importanti si ritrovano disperati senza lavoro. Presto la vita a Yokohama prende però una piega inaspettata: Ichiban perde il lavoro, viene sputtanato su Internet e scopre dettagli piuttosto scioccanti sul suo passato, tra cui la notizia che la madre biologica, che credeva morta da sempre, è in realtà viva e vegeta alle Hawaii. Saluti di rito, biglietti aerei e, dopo circa quattro ore d'introduzione, si parte finalmente per Honolulu. Alle Hawaii le cose vanno subito malissimo: Ichiban viene derubato e più volte ingannato fino a risvegliarsi una mattina completamente nudo, in spiaggia, senza soldi né documenti.

È sia l'inizio della fine, che la fine dell'inizio e certo non è soltanto sfortuna, non è solo una coincidenza. Tutti, infatti, stanno cercando la madre di Ichiban: la Yakuza, la mafia cinese, persino l'agenzia per la quale lavora Kazuma Kiryu che si unirà presto al nostro gruppo di ricerca. Ad Honolulu ci ritroviamo finalmente immersi in quella che è la mappa più grande e dettagliata mai offerta dalla serie, al punto da dover offrire un agile sistema di viaggio rapido e un bel segway sempre pronto all'uso e con il quale scorrazzare velocemente tra le strade della città (ma andrà ricaricato di tanto in tanto alle apposite centraline). Il salto di qualità, anche nel numero di dettagli, è subito ben visibile e per i veterani della serie è un piacere ritrovarsi in uno Yakuza/Like a Dragon con dei colori e delle atmosfere così radicalmente diverse da quelle a cui ci ha abituato nel corso di tutti questi anni e giochi. Non è solo la città, è anche Ichiban e tutto quello che gli ruota attorno a rendere la permanenza ad Honolulu davvero speciale.

Per esempio, qui stanno sperimentando un nuovo social network che funziona incontrando e salutando gli altri utenti nella vita reale e ad ogni saluto l'amicizia diventa sempre più stretta fino a diventare speciale. Quest'idea non così diversa dalle tante altre trovate a cui ci ha abituato la serie, ha però concesso agli sviluppatori la scusa per inserire nei comandi la possibilità di salutare le persone con diversi tipi di aloha. Girando per la città sarete quindi spinti a salutare continuamente degli estranei che col tempo, e il loro profilo social, inizierete addirittura a riconoscere per strada. Rincorrere un tizio per urlargli aloha mentre sei con le infradito su un segway è la quintessenza del turista, ruolo che Ichiban ricopre davvero alla perfezione e che per il giocatore è davvero uno spasso.