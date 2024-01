Death Stranding 2: il titolo ufficiale potrebbe essere stato svelato da un noto leaker

È in effetti un titolo piuttosto bizzarro, considerando le atmosfere e i toni della serie, ma quando c'è Hideo Kojima di mezzo non si può escludere alcuna stranezza, dunque prendiamo in considerazione questa anticipazione soprattutto a causa del tasso di affidabilità dimostrato dalla fonte in questione, in attesa di comunicazioni ufficiali.

Il noto leaker billbil-kun, diventato ormai alquanto celebre in ambito videoludico per il suo notevole curriculum di previsioni azzeccate, potrebbe avere anche svelato il titolo ufficiale di Death Stranding 2, che non si limiterebbe ad avere il numero ma anche un sottotitolo piuttosto peculiare, ovvero Death Stranding 2: On the Beach .

Sulla spiaggia?

Death Stranding 2 potrebbe ricevere una nuova presentazione presto

Death Stranding 2: On the Beach dovrebbe dunque essere protagonista di un nuovo evento di presentazione, con un trailer dedicato, che dovrebbe svelare il nome ufficiale e forse anche una data d'uscita, o quantomeno un periodo previsto, in arrivo all'interno dei prossimi 15 giorni secondo le misteriose fonti del leaker.

"On the Beach", ovvero "sulla spiaggia", nonostante richiami atmosfere ben diverse di party estivi e compilation di musica commerciale, potrebbe in effetti avere più di qualcosa a che fare con Death Stranding: il primo trailer in assoluto del primo capitolo aveva infatti luogo su una spiaggia, così come il concetto stesso di "death stranding" ha a che fare con lo spiaggiamento dei cetacei.

A questo punto attendiamo di vedere se questo annuncio con trailer sia davvero in arrivo nei prossimi giorni, cosa che peraltro potrebbe corrispondere a un nuovo State of Play di Sony PlayStation, vista la stretta connessione tra il gioco e PS5. D'altra parte, non abbiamo più saputo nulla su Death Stranding 2 al di là dell'aggiornamento sullo sviluppo all'inizio dell'anno.