Death Stranding 2, da Hideo Kojima un aggiornamento sullo sviluppo

"Mi piacerebbe concentrarmi sulla creazione di giochi, quindi vorrei limitare i viaggi di lavoro , ma non sarà possibile perché devo girare le sequenze di OD, collaborare con gli Avengers (così ha ribattezzato i suoi partner creativi, fra cui il regista Jordan Peele, NdR), trasformare Death Stranding in un film e lavorare ad altri progetti video."

"Questo sarà un anno di produzioni simultanee, con DS2 e OD entrambi in lavorazione", ha scritto Kojima. "Death Stranding 2 utilizza ancora alcuni dialoghi automatici, dunque a breve cominceremo a registrare con i doppiatori giapponesi ."

Hideo Kojima ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo di Death Stranding 2 , il nuovo capitolo della serie con Norman Reedus in arrivo su PC e PS5 ma ancora privo di un periodo di uscita ufficiale.

Uscirà qualcosa nel 2024?

L'anno che è appena iniziato sarà dunque parecchio impegnativo per Hideo Kojima, coinvolto come visto in svariate produzioni differenti. Resta solo da capire se qualcuno dei lavori a cui si sta dedicando vedrà la luce entro la fine del 2024.

Per il momento, infatti, né Death Stranding 2 né OD hanno una finestra di lancio ufficiale, e la possibilità che si debba aspettare ancora parecchio per vederli in azione è senz'altro concreta.