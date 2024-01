Epic Games Store: il gioco gratis dell'1 gennaio è stato svelato ufficialmente, link al download

Vi ricordiamo che potete scaricare il gioco dall'Epic Games Store entro le 17:00 di domani , il 2 gennaio. Una volta riscattato, il titolo in questione farà parte della vostra libreria digitale per sempre, senza alcun limite o costo aggiuntivo, proprio come se lo aveste acquistato. Potete scaricarlo direttamente dal client del negozio o tramite questo indirizzo .

Diventiamo maestri delle escape room

Escape Academy è un gioco basato su rompicapi in stile escape room. Nei panni di un nuovo studente della Escape Academy, una scuola in cui ci si esercita a diventare dei perfetti escapisti, il nostro compito sarà quello di frequentare e brillare nei vari corsi offerti, che riguardano tutti il risolvere enigmi, hackerare server e così via, per superare le varie stanze sfida proposte, realizzate da esperti di escape room. Nel mentre conosceremo i professori e gli altri studenti e faremo luce su alcuni dei misteri di questa bizzarra accademia.

Non solo il concept è interessante, ma Escape Accademy può essere giocato completamente in solitaria o in compagnia di un amico grazie alla co-op in locale e online, il che lo rendono un titolo perfetto per passare in spensieratezza queste giornate festive.