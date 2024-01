Horizon online: nuovi dettagli sull'MMO nel mondo di Aloy emergono da un leak

Continuano ad emergere dettagli sul presunto MMO di Horizon in sviluppo presso NCsoft, attraverso una collaborazione con Sony per la creazione di un gioco online multiplayer basato sul mondo creato da Guerrilla Games.

Siamo sempre alle prese con voci di corridoio, ma in mancanza di informazioni ufficiali si tratta comunque di elementi interessanti, vista la potenziale importanza di un progetto del genere, nell'ottica dello spostamento cercato da Sony verso le produzioni multiplayer, online e live service.

Parte dei dettagli emersi questa volta, a partire da un datamining effettuato dall'utente Kurakasis su X, corrispondono a quanto era emerso già nei giorni scorsi da parte di altri leaker, ma in questo caso ci sono alcune informazioni aggiuntive e altre differenti, che dipingono un quadro più preciso.

In base a quanto riferito, il nome in codice sarebbe Project Skyline, in sviluppo presso NCsoft come era stato precedentemente riferito, attraverso la collaborazione con Sony che era già emersa alcuni mesi fa. Questo però non esclude che il titolo Land of Salvation emerso in precedenza possa essere preso in considerazione per la versione definitiva.