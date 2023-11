Sony e NCSOFT annunciano un accordo: PlayStation punta al mobile

Sony e NCSOFT hanno annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione che punta a portare PlayStation su mobile attraverso una serie di produzioni sinergiche. L'intesa è stata firmata da Taekin Kim e Jim Ryan.

All'alba delle presentazioni di Project M, Project LLL e Project G, il colosso coreano ha colto l'importante opportunità di collaborare con Sony per dar vita a un progetto che impieghi al meglio le reciproche competenze e la forza dei rispettivi brand.

"Questa partnership con Sony Interactive Entertainment segna l'inizio dei nostri sforzi per costruire insieme diverse sinergie, utilizzando le competenze di base, le capacità tecnologiche e l'esperienza di entrambe le società", ha dichiarato Taekjin Kim, presidente e CEO di NCSOFT. "Offriremo un'esperienza nuova e divertente al nostro pubblico, al di là dei generi e dei territori."

"La collaborazione con NCSOFT porta avanti la nostra strategia di espansione al di là delle console, per consentire a PlayStation di raggiungere un pubblico più vasto", ha dichiarato Jim Ryan, Presidente e CEO di SIE.

"NCSOFT condivide una visione del tutto simile a quella di Sony Interactive Entertainment nel creare esperienze di intrattenimento di alta qualità e di grande impatto per i giocatori di tutto il mondo, e insieme siamo entusiasti di collaborare per spingere ancora più in là i confini del gioco."