Project M: nuovo trailer dalla GDC 2023 per l'action adventure di NCSoft

Project M è tornato a mostrarsi in occasione della GDC 2023 e della conferenza State of Unreal con un nuovo trailer, che mostra la tecnologia alquanto ambiziosa su cui è costruito questo interessante action adventure da parte di NCSoft.

Project M, in attesa di un titolo ufficiale, è stato presentato con un trailer lo scorso giugno, presentandosi come una sorta di film interattivo con la narrazione influenzata dalle scelte del giocatore durante varie scene, ma in questo caso il titolo si mostra in maniera un po' più estesa con altri momenti di gameplay.

Il gioco è basato su Unreal Engine 5, cosa che consente una costruzione poligonale davvero impressionante e fotorealistica. Per dimostrare il livello raggiunto dalla grafica, la presentazione è stata effettuata da una ricostruzione digitale di Taekjin Kim, chief creative officer di NCSoft, del tutto simile alla sua controparte reale.

Questo "umano digitale" è stato costruito utilizzando una combinazione di intelligenza artificiale e modellazione manuale da parte dei grafici del team, con il supporto anche di un sistema di sintesi dal testo al parlato che ha aiutato nella costruzione delle animazioni facciali.

Per il resto, il gioco si è mostrato con una struttura in linea con il trailer precedente, ovvero una sorta di film nel quale possiamo prendere parte allo svolgimento effettuando delle scelte in alcuni momenti precisi della storia, anche se restiamo in attesa di ulteriori informazioni sul gameplay.